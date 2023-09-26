Мощный взрыв на складе топлива в Нагорном Карабахе: десятки погибших и пострадавших

13:22 26 сентября Киев, Украина

Вечером 25 сентября на складе с топливом, расположенном неподалеку от трассы Степанакерт (Ханкенди) - Аскеран на территории Нагорного Карабаха, произошел мощный взрыв.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным местных Telegram-каналов, взорвался резервуар с бензином. В момент взрыва на автозаправочных станциях в окрестностях находилось множество людей, которые пытались заправить свои автомобили, чтобы покинуть Нагорный Карабах.

На утро 26 сентября известно о 20 погибших и более 200 пострадавших. Существует также большое количество лиц, о которых нет никакой информации, и их считают пропавшими без вести.

Минздрав Нагорного Карабаха сообщил, что 290 пострадавших с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские центры. Семь человек умерли в больнице, и тела 13 человек не могут быть идентифицированы. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Омбудсмен Нагорного Карабаха подчеркнул, что медицинская инфраструктура в регионе недостаточно развита для оказания помощи пострадавшим, и требуется срочное задействование санитарной авиации.

Минздрав Армении сообщил, что команда медицинских специалистов с необходимым оборудованием и лекарствами отправилась на вертолете в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим. В настоящее время пациентов готовят к эвакуации из центральной клинической больницы Степанакерта.