Мощный взрыв на складе топлива в Нагорном Карабахе: десятки погибших и пострадавших

Вечером 25 сентября на складе с топливом, расположенном неподалеку от трассы Степанакерт (Ханкенди) - Аскеран на территории Нагорного Карабаха, произошел мощный взрыв.
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным местных Telegram-каналов, взорвался резервуар с бензином. В момент взрыва на автозаправочных станциях в окрестностях находилось множество людей, которые пытались заправить свои автомобили, чтобы покинуть Нагорный Карабах.
На утро 26 сентября известно о 20 погибших и более 200 пострадавших. Существует также большое количество лиц, о которых нет никакой информации, и их считают пропавшими без вести.
Минздрав Нагорного Карабаха сообщил, что 290 пострадавших с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские центры. Семь человек умерли в больнице, и тела 13 человек не могут быть идентифицированы. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Омбудсмен Нагорного Карабаха подчеркнул, что медицинская инфраструктура в регионе недостаточно развита для оказания помощи пострадавшим, и требуется срочное задействование санитарной авиации.
Минздрав Армении сообщил, что команда медицинских специалистов с необходимым оборудованием и лекарствами отправилась на вертолете в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим. В настоящее время пациентов готовят к эвакуации из центральной клинической больницы Степанакерта.
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным местных Telegram-каналов, взорвался резервуар с бензином. В момент взрыва на автозаправочных станциях в окрестностях находилось множество людей, которые пытались заправить свои автомобили, чтобы покинуть Нагорный Карабах.
На утро 26 сентября известно о 20 погибших и более 200 пострадавших. Существует также большое количество лиц, о которых нет никакой информации, и их считают пропавшими без вести.
Минздрав Нагорного Карабаха сообщил, что 290 пострадавших с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские центры. Семь человек умерли в больнице, и тела 13 человек не могут быть идентифицированы. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Омбудсмен Нагорного Карабаха подчеркнул, что медицинская инфраструктура в регионе недостаточно развита для оказания помощи пострадавшим, и требуется срочное задействование санитарной авиации.
Минздрав Армении сообщил, что команда медицинских специалистов с необходимым оборудованием и лекарствами отправилась на вертолете в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим. В настоящее время пациентов готовят к эвакуации из центральной клинической больницы Степанакерта.
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