Мощный шторм парализовал Нидерланды: отмена авиарейсов и проблемы с транспортом

Нидерланды охватил мощный шторм, приводящий к отмене сотен авиарейсов и парализации транспортного движения.
Из-за сильного ветра, именуемого штормом "Поли", Нидерланды столкнулись с серьезными нарушениями воздушного и железнодорожного сообщения, и власти призывают жителей оставаться дома.
Согласно информации нидерландской телерадиокомпании NOS, Национальный метеорологический институт объявил красный код штормового предупреждения для большей части страны, что является наивысшим уровнем опасности. Порывы ветра достигают скорости до 120 километров в час.
В городке Вейк-ан-Зее, расположенном к северу от Амстердама, уже замеряли скорость ветра в 145 километров в час, что является самым сильным измеренным порывом ветра в июле.
Weerplaza сообщает, что шторм "Поли" является наиболее мощным летним штормом, когда-либо зарегистрированным.
Аэропорт Схипхол в Амстердаме, один из самых оживленных транспортных узлов Европы, вынужден отменить более 300 рейсов. Предполагается, что движение будет ограничено как минимум до 15:00 по местному времени.
Жители провинции Северная Голландия, включающей Амстердам, получили предупреждения на свои мобильные телефоны, рекомендующие оставаться дома и иметь номера экстренных служб под рукой в случае угрозы для жизни. Поблизости от населенного пункта Алкмара сильный ветер опрокинул грузовик.
Железнодорожный оператор NS приостановил все поезда на севере Нидерландов, а шоссе к северу от Амстердама временно закрыли из-за падения деревьев.
Амстердамская транспортная компания GVB решила не запускать автобусы и трамваи в связи с экстремальными погодными условиями.
Из-за сильного ветра, именуемого штормом "Поли", Нидерланды столкнулись с серьезными нарушениями воздушного и железнодорожного сообщения, и власти призывают жителей оставаться дома.
Согласно информации нидерландской телерадиокомпании NOS, Национальный метеорологический институт объявил красный код штормового предупреждения для большей части страны, что является наивысшим уровнем опасности. Порывы ветра достигают скорости до 120 километров в час.
В городке Вейк-ан-Зее, расположенном к северу от Амстердама, уже замеряли скорость ветра в 145 километров в час, что является самым сильным измеренным порывом ветра в июле.
Weerplaza сообщает, что шторм "Поли" является наиболее мощным летним штормом, когда-либо зарегистрированным.
Аэропорт Схипхол в Амстердаме, один из самых оживленных транспортных узлов Европы, вынужден отменить более 300 рейсов. Предполагается, что движение будет ограничено как минимум до 15:00 по местному времени.
Жители провинции Северная Голландия, включающей Амстердам, получили предупреждения на свои мобильные телефоны, рекомендующие оставаться дома и иметь номера экстренных служб под рукой в случае угрозы для жизни. Поблизости от населенного пункта Алкмара сильный ветер опрокинул грузовик.
Железнодорожный оператор NS приостановил все поезда на севере Нидерландов, а шоссе к северу от Амстердама временно закрыли из-за падения деревьев.
Амстердамская транспортная компания GVB решила не запускать автобусы и трамваи в связи с экстремальными погодными условиями.
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