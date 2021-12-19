Мощный пожар произошел в деловом квартале Осаки, есть жертвы

18:05 17 Декабрь Киев, Украина

В портовом японском городе Осака в пятницу, 17 декабря, в 10:30 по местному времени (3:30 по Киеву) произошел пожар на четвертом этаже одного из зданий в деловом квартале города. В результате пожара пострадали 28 человек, скончались 24 человека в возрасте от 20 до 60 лет.

Об этом сообщает Департамент пожарной безопасности Осаки.



Сообщается, что в тушении пожара было задействовано 70 пожарных команд. Через 30 мин после возгорания огнеборцам

удалось потушить огонь.

Пока причина пожара официально не сообщается. Полиция рассматривает версию поджога.



Как сообщает японская телерадиокорпорация NHK, нынешний пожар является самым смертоносным в Японии с июля 2019 года, когда в результате поджога анимационной студии в Киото погибли 36 человек.