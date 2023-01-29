Мощные взрывы и пожар на заводе по производству боеприпасов в Иране

08:09 29 января Киев, Украина

В городе Исфахан в Иране прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов минобороны страны. По неподтвержденным данным, детонация случилась после атаки беспилотников. Об этом в субботу, 28 января, сообщило местное агентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Мохаммада Джаннесари.

По его словам, взрыв произошел на заводе в одном из центров, принадлежащих Минобороны.

Пожар на заводе боеприпасов в Иране

Очевидцы сообщили, что звуки взрывов доносились из района склада боеприпасов.

Со слов сотрудника службы безопасности, жертв вследствие взрыва нет, как сообщает иранская государственная телекомпания IRIB.

"Взрыв произошел в одном из центров по производству боеприпасов Минобороны, и, согласно заявлению заместителя главы по политическим вопросам и безопасности провинции Исфахан, пострадавших нет", — говорится в материале IRIB.

Также СМИ сообщают, что в Иране горят и другие производства. 

В Иране горят стратегические предприятия.

Ранее в этом месяце в Евросоюзе анонсировали дополнительные санкции против Ирана и Беларуси - ключевых союзников россии в войне против Украины.

Также США объявили о введении нового пакета санкций против ключевых иранских чиновников и одной организации, причастных к производству и передаче россии боевых БПЛА.

 