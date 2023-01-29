Мощные взрывы и пожар на заводе по производству боеприпасов в Иране

08:09 29 января Киев, Украина

В городе Исфахан в Иране прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов минобороны страны. По неподтвержденным данным, детонация случилась после атаки беспилотников. Об этом в субботу, 28 января, сообщило местное агентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Мохаммада Джаннесари.

По его словам, взрыв произошел на заводе в одном из центров, принадлежащих Минобороны.

Очевидцы сообщили, что звуки взрывов доносились из района склада боеприпасов.

Со слов сотрудника службы безопасности, жертв вследствие взрыва нет, как сообщает иранская государственная телекомпания IRIB.

"Взрыв произошел в одном из центров по производству боеприпасов Минобороны, и, согласно заявлению заместителя главы по политическим вопросам и безопасности провинции Исфахан, пострадавших нет", — говорится в материале IRIB.

Также СМИ сообщают, что в Иране горят и другие производства.

Ранее в этом месяце в Евросоюзе анонсировали дополнительные санкции против Ирана и Беларуси - ключевых союзников россии в войне против Украины.

Также США объявили о введении нового пакета санкций против ключевых иранских чиновников и одной организации, причастных к производству и передаче россии боевых БПЛА.