Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни минимум 1000 человек

18:02 22 июня Киев, Украина

В результате мощного землетрясения в нескольких провинциях Афганистана погибло по меньшей мере 1000 человек, 1500 получили ранения.

Скорее всего, число жертв стихии будет расти, сообщает Aljazeera cо ссылкой на местные власти.

Американские сейсмологи уточняют, что, по их данным, землетрясение произошло магнитудой 5,9 баллов на глубине около 51 км, а его эпицентр располагался примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.

Большинство погибших - в провинции Пактика на востоке страны.

Подземные толчки начались ночью 22 июня, около 01:30 по местному времени (23:30 по Киевскому), когда большинство людей крепко спали, и были такой силы, что ощущались на расстоянии до 500 км от эпицентра.

В сельских районах Афганистана практически нет капитальных построек, большинство частных жилых домов возведены из глины, без всякого фундамента, поэтому землетрясения обычно наносят стране значительный ущерб.

Страна расположена в сейсмически активном регионе, насчитывающем сразу несколько разломов.



По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за последние 10 лет землетрясения в стране унесли жизни более 7000 человек.



