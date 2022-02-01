Мощнейший ураган Салли надвигается на Соединенные Штаты Америки

08:37 15 Сентябрь Киев, Украина

Ураган Салли, один из пяти рекордных штормов, разразившихся одновременно в Атлантике, с быстро усиливающимся ветром со скоростью не менее 100 миль в час и возможностью выпадения дождя до 2 футов, который может вызвать сильное наводнение.



Ураган достиг второй категории и угрожает сразу трем штатам: Луизиане, Миссисипи и Флориде. Первыми удар стихии уже сегодня почувствуют жители Луизианы. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение и призвал жителей прибрежных районов к эвакуации.



/>Синоптики прогнозируют мощные осадки в ближайшие сутки и предупреждают о наводнениях.



В ожидании урагана: к мексиканскому заливу приближается "Салли". Ураган укрепился до 2 категории и угрожает сразу трем штатам - Луизиане, Миссисипи и Флориде. Первыми удар стихии уже сегодня почувствуют жители Луизианы - тамошний губернатор объявил чрезвычайное положение и призвал эвакуироваться жителей прибрежных районов. Синоптики прогнозируют мощные осадки в ближайшие сутки и предупреждают о наводнениях. "Салли" - это уже 18 ураган, который в этом году накрыл Соединенные Штаты.



Следует заметить, что Салли — это уже 18-й ураган, который в этом году накрыл Соединенные Штаты Америки.