Молдова запретила 22 пропагандистских ресурса россии

19:30 24 октября Киев, Украина

Служба разведки и безопасности Республики Молдова приказала заблокировать 22 сайта, распространяющих ложную информацию.

Об этом идет речь на сайте молдавского ведомства.



Среди пропагандистских ресурсов россии, которые теперь будут недоступны в Молдове, - "россия 1", "россия 24", "Первый канал", НТВ, ТВЦ, "Звезда", "Рен-ТВ", "Царьгород", "Вести.ру "Мир", "Мир 24" и другие.



В приказе россию называют государством-агрессором, а информационную деятельность перечисленных веб-ресурсов — источниками онлайн-контента, применяемых в ходе информационной войны в отношении Молдовы.



Приказ о блокировании российских сайтов был разработан в рамках чрезвычайного положения, которое в Молдове объявили из-за российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.



Необходимость такого решения Кишинев обосновал существующими угрозами и необходимостью обеспечения безопасности энергоснабжения, управления потоком беженцев и противодействия другим рискам безопасности.