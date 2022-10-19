Молдова закупит системы ПВО на фоне российских ракетных атак на Украину

17:59 18 октября Киев, Украина





Об этом во время пресс-конференции 18 октября заявил премьер-министр страны Игорь Гросу, сообщает NewsMaker. Правительство Молдовы намерено приобрести комплексы противовоздушной обороны (ПВО) на фоне агрессии россии против Украины и инцидента с пролетом российских крылатых ракет над молдавской территорией.Об этом во время пресс-конференции 18 октября заявил премьер-министр страны Игорь Гросу, сообщает NewsMaker.

"Мы еще раз поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны говорит о том, что россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт (нарушение воздушного пространства ракетами — ред.). Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, предотвращающие такие попытки", — отметил чиновник.

При этом он не назвал стоимость закупок ПВО, однако признал, что эта инициатива не будет дешевой для Молдовы.

"Я не могу назвать вам цифру. Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, обойдется дорого", — сказал он.

При этом министр обороны Молдовы Анатолий Носатый рассказал, что москва до сих пор не признала, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы, отмечает издание.