Молдова закупит системы ПВО на фоне российских ракетных атак на Украину

Правительство Молдовы намерено приобрести комплексы противовоздушной обороны (ПВО) на фоне агрессии россии против Украины и инцидента с пролетом российских крылатых ракет над молдавской территорией.
Об этом во время пресс-конференции 18 октября заявил премьер-министр страны Игорь Гросу, сообщает NewsMaker.
Об этом во время пресс-конференции 18 октября заявил премьер-министр страны Игорь Гросу, сообщает NewsMaker.
При этом он не назвал стоимость закупок ПВО, однако признал, что эта инициатива не будет дешевой для Молдовы.
При этом министр обороны Молдовы Анатолий Носатый рассказал, что москва до сих пор не признала, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы, отмечает издание.
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