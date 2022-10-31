Молдова высылает российского дипломата после того, как обломки российской ракеты упали на территорию страны
18:20 31 октября Киев, Украина
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы приняло решение объявить представителя посольства российской федерации в Кишиневе персоной нон грата. Теперь он обязан покинуть территорию страны.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Молдовы.
"В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить представителя посольства российской федерации в Кишиневе персоной нон грата на территории нашей страны, и он будет обязан покинуть территорию Республики Молдова", – говорится в сообщении.
31 октября посла российской федерации в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство.
"В ходе встречи было подтверждено, что ракетные обстрелы соседней страны еще больше усиливают риски безопасности, а граждане нашего государства все больше испытывают на себе катастрофические последствия войны", — говорится в сообщении.
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