Молдова высылает российского дипломата после того, как обломки российской ракеты упали на территорию страны

18:20 31 октября Киев, Украина

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы приняло решение объявить представителя посольства российской федерации в Кишиневе персоной нон грата. Теперь он обязан покинуть территорию страны.



Об этом говорится в официальном заявлении МИД Молдовы.

"В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить представителя посольства российской федерации в Кишиневе персоной нон грата на территории нашей страны, и он будет обязан покинуть территорию Республики Молдова", – говорится в сообщении.

31 октября посла российской федерации в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство.