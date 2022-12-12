Молдова вынуждена обратиться к НАТО за помощью

Российский агрессор продолжает дестабилизировать политическую обстановку в Молдове из-за чего Кишинев был вынужден обратиться за помощью к НАТО.
Об этом в воскресенье, 11 декабря, в интервью CNN заявила президент страны Майя Санду.
В то же время, она отметила, что в данное время острой необходимости в военной подержке со стороны НАТО нет, так как нет угрозы прямого вторжения рф в Молдову, однако "гибридные атаки" проводятся постоянно.
Санду заявила, что россия, помимо усиления пропаганды на территории Молдовы, использует вопрос энергоресурсов, чтобы продавливать свои интересы.
Об этом в воскресенье, 11 декабря, в интервью CNN заявила президент страны Майя Санду.
В то же время, она отметила, что в данное время острой необходимости в военной подержке со стороны НАТО нет, так как нет угрозы прямого вторжения рф в Молдову, однако "гибридные атаки" проводятся постоянно.
Санду заявила, что россия, помимо усиления пропаганды на территории Молдовы, использует вопрос энергоресурсов, чтобы продавливать свои интересы.
Она же указала, что страна получает все больше помощи в оборонной сфере от стран НАТО.
В ответ на вопрос, не опасается ли Молдова, что россия будет мешать ее вступлению в Евросоюз, Санду заявила, что Молдова, - независимое государство и сама принимает важные для нее решения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии