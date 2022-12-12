Молдова вынуждена обратиться к НАТО за помощью

08:55 12 декабря Киев, Украина

НАТО.



Об этом в воскресенье, 11 декабря, в интервью CNN заявила президент страны Майя Санду.



В то же время, она отметила, что в данное время острой необходимости в военной подержке со стороны НАТО нет, так как нет угрозы прямого вторжения рф в Молдову, однако "гибридные атаки" проводятся постоянно.



Санду заявила, что россия, помимо усиления пропаганды на территории Молдовы, использует вопрос энергоресурсов, чтобы продавливать свои интересы. Российский агрессор продолжает дестабилизировать политическую обстановку в Молдове из-за чего Кишинев был вынужден обратиться за помощью Об этом в воскресенье, 11 декабря, в интервью CNN заявила президент страны Майя Санду.В то же время, она отметила, что в данное время острой необходимости в военной подержке со стороны НАТО нет, так как нет угрозы прямого вторжения рф в Молдову, однако "гибридные атаки" проводятся постоянно.Санду заявила, что россия, помимо усиления пропаганды на территории Молдовы, использует вопрос энергоресурсов, чтобы продавливать свои интересы.

"Газпром ограничил поставки газа в Молдову на 60%, несмотря на заключенный контракт и на то, что Молдова покупает у россии газ по очень высокой цене", - отметила Санду.



Она же указала, что страна получает все больше помощи в оборонной сфере от стран НАТО.

"Мы сделали определенные запросы для нашего оборонного сектора. Мы понимаем, что помощь Украине остается приоритетом, но тоже надеемся получить помощь для усиления обороноспособности", - сказала Санду.

В ответ на вопрос, не опасается ли Молдова, что россия будет мешать ее вступлению в Евросоюз, Санду заявила, что Молдова, - независимое государство и сама принимает важные для нее решения.