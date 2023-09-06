Молдова ввела санкции против Ирана за поддержку россии

Молдова приняла решение о введении собственных санкций в отношении Ирана, согласно аналогичным мерам, которые ранее были утверждены Европейским союзом. Поводом для этого послужила поддержка Тегераном военных действий Российской Федерации.
Игорь Захаров, представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, подчеркнул, что страна присоединяется к международным усилиям и гармонизирует свою политику с политикой ЕС, в частности, в сфере санкций.
Молдова, в числе стран-кандидатов на вступление в Европейский союз, объединяется с другими государствами, такими как Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, являющиеся членами Европейского экономического пространства, в поддержке санкций ЕС в отношении Ирана.
Решение Молдовы вызвало одобрение в Европейском союзе, который приветствует ее активное участие в общем международном усилии по поддержанию стабильности и безопасности."
Игорь Захаров, представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, подчеркнул, что страна присоединяется к международным усилиям и гармонизирует свою политику с политикой ЕС, в частности, в сфере санкций.
Молдова, в числе стран-кандидатов на вступление в Европейский союз, объединяется с другими государствами, такими как Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, являющиеся членами Европейского экономического пространства, в поддержке санкций ЕС в отношении Ирана.
Решение Молдовы вызвало одобрение в Европейском союзе, который приветствует ее активное участие в общем международном усилии по поддержанию стабильности и безопасности."
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