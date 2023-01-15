Молдова возмущена нарушением ее суверенитета со стороны россии

Очередное падение ракеты на территории Молдовы во время массированного удара рф по Украине является показателем отсутствия уважения к суверенитету страны. Об этом сообщает премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в Facebook.
Также она отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины.
Ранее сообщалось, что обломки российской ракеты "зацепили" Молдову. После массивного российского обстрела Украины 14 января молдавские пограничники обнаружили в районе границы Ларги остатки ракеты.
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