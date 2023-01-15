Молдова возмущена нарушением ее суверенитета со стороны россии

07:36 15 января Киев, Украина

Очередное падение ракеты на территории Молдовы во время массированного удара рф по Украине является показателем отсутствия уважения к суверенитету страны. Об этом сообщает премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в Facebook.

"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", - подчеркнула Гаврилица.

Также она отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины.

"Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру", - отметила премьер.

Ранее сообщалось, что обломки российской ракеты "зацепили" Молдову. После массивного российского обстрела Украины 14 января молдавские пограничники обнаружили в районе границы Ларги остатки ракеты.