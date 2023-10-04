Молдова: решение россии о запрете въезда - часть враждебной политики

16:43 04 октября Киев, Украина

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы прокомментировало решение российских властей запретить въезд двум молдавским гражданам.



Как сообщает NewsMaker, МИД Молдовы подтвердил, что 3 октября посла Молдовы Лилиана Дария вызвали в МИД россии. На встрече ему было объявлено о решении российских властей запретить въезд на свою территорию председателю Совета по телевидению и радио Лилиане Вицу и журналисту Михаилу Сиркели.

"Это решение - часть враждебной политики в отношении нашей страны. Независимо от решений Москвы, Молдова продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям, гибридным атакам и дезинформации", - отметил глава пресс-службы МИД Молдовы Игорь Захаров.

Становится известно, что Михаил Сиркели - основатель и администратор портала Nokta в Комрате, административном центре Гагаузии.



Кроме того, 3 октября посла Молдовы Лилиана Дария вызвали в МИД россии, где был выражен решительный протест со стороны Молдавии в связи с политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдове. Российское ведомство, в свою очередь, объявило о запрете въезда нескольким лицам, связанным с ограничением свободы слова и прав российских журналистов в Молдове, а также разжиганию антироссийских настроений.