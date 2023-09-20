Молдова рассматривает вступление в ЕС, исключая левобережье Днестра - МИД

Молдавские власти рассматривают возможность присоединения к Европейскому Союзу, исключив из этого процесса территорию левобережья Днестра, которая в настоящее время не находится под их контролем. Затем они намерены продолжить поиск путей урегулирования приднестровского конфликта.
Эту информацию распространило Министерство иностранных дел Молдовы через издание NewsMaker.
Министерство иностранных дел Молдовы подчеркнуло, что левобережье Днестра является неотъемлемой частью территории страны, и в Кишиневе стремятся к мирному урегулированию конфликта с Приднестровьем, чтобы затем присоединиться к ЕС как единое и реинтегрированное государство.
Ведомство также уточнило, что возможным вариантом могло бы стать вступление в ЕС только той части территории, которая находится под контролем законной и легитимной власти Кишинева. Этот вариант рассматривал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, с последующим разрешением приднестровского конфликта.
Министерство иностранных дел подчеркнуло, что даже после присоединения к Европейскому Союзу, если Молдова выберет этот путь, они вместе с международными партнерами будут продолжать поиск способов урегулирования приднестровского конфликта.
Эту информацию распространило Министерство иностранных дел Молдовы через издание NewsMaker.
Министерство иностранных дел Молдовы подчеркнуло, что левобережье Днестра является неотъемлемой частью территории страны, и в Кишиневе стремятся к мирному урегулированию конфликта с Приднестровьем, чтобы затем присоединиться к ЕС как единое и реинтегрированное государство.
Ведомство также уточнило, что возможным вариантом могло бы стать вступление в ЕС только той части территории, которая находится под контролем законной и легитимной власти Кишинева. Этот вариант рассматривал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, с последующим разрешением приднестровского конфликта.
Министерство иностранных дел подчеркнуло, что даже после присоединения к Европейскому Союзу, если Молдова выберет этот путь, они вместе с международными партнерами будут продолжать поиск способов урегулирования приднестровского конфликта.
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