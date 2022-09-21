Молдова раскритиковала планы рф провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины
10:39 21 сентября Киев, Украина
Кишинев осудил планы рф провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины с целью объявить их частью своей территории.
Такое заявление опубликовал министр иностранных дел Нику Попеску.
"Молдова решительно осуждает план рф аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов. Подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написал он.
Сразу же после объявления оккупационными властями "референдумов" на 23-27 сентября на них отреагировали ряд западных лидеров и глав дипломатии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии