Молдова раскритиковала планы рф провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины

10:39 21 сентября Киев, Украина

Кишинев осудил планы рф провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины с целью объявить их частью своей территории.

Такое заявление опубликовал министр иностранных дел Нику Попеску.

"Молдова решительно осуждает план рф аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов. Подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написал он.

Сразу же после объявления оккупационными властями "референдумов" на 23-27 сентября на них отреагировали ряд западных лидеров и глав дипломатии.