Молдова: пророссийская партия "Шор" признана неконституционной

16:05 19 июня Киев, Украина





Об этом сообщает NewsMaker.



Судьи пришли к выводу, что партия нарушила принципы, прописанные в Конституции Молдовы.



Решение было принято в соответствии с четвертым пунктом 41 статьи Конституции, согласно которой "партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики



Глава КС Николай Рошка заявил, что с момента вынесения этого решения партия "Шор" считается расформированной. Конституционный суд (КС) Молдовы вынес решение по запросу правительства страны о проверке конституционности пророссийской партии "Шор" и признали ее неконституционной.Об этом сообщает NewsMaker.Судьи пришли к выводу, что партия нарушила принципы, прописанные в Конституции Молдовы.Решение было принято в соответствии с четвертым пунктом 41 статьи Конституции, согласно которой "партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова , неконституционны".Глава КС Николай Рошка заявил, что с момента вынесения этого решения партия "Шор" считается расформированной.

"Ни один из документов этой партии, принятых после вынесения решения, не имеет юридической силы. Министерство юстиции должно сформировать комиссию по ликвидации партии "Шор" для исключения ее из государственного реестра юридических лиц", - сказал он.

Глава суда также сообщил, что депутаты этой партии продолжат свой мандат, однако как независимые народные избранники без права на присоединение к другим фракциям. Аналогичная ситуация с представителями партии в органах местного самоуправления всех уровней, включая Гагаузию.

"Списки кандидатов в парламент и местные органы, утвержденные ранее, признаются недействительными с момента принятия решения. Если есть вакантный мандат, то он остается до конца одиннадцатого созыва парламента", — сказал он.

Отмечается, что впервые в истории Молдовы суд признает политическую партию объявленной вне закона.