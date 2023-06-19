Молдова: пророссийская партия "Шор" признана неконституционной

Конституционный суд (КС) Молдовы вынес решение по запросу правительства страны о проверке конституционности пророссийской партии "Шор" и признали ее неконституционной.
Об этом сообщает NewsMaker.
Судьи пришли к выводу, что партия нарушила принципы, прописанные в Конституции Молдовы.
Решение было принято в соответствии с четвертым пунктом 41 статьи Конституции, согласно которой "партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, неконституционны".
Глава КС Николай Рошка заявил, что с момента вынесения этого решения партия "Шор" считается расформированной.
Об этом сообщает NewsMaker.
Судьи пришли к выводу, что партия нарушила принципы, прописанные в Конституции Молдовы.
Решение было принято в соответствии с четвертым пунктом 41 статьи Конституции, согласно которой "партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, неконституционны".
Глава КС Николай Рошка заявил, что с момента вынесения этого решения партия "Шор" считается расформированной.
Глава суда также сообщил, что депутаты этой партии продолжат свой мандат, однако как независимые народные избранники без права на присоединение к другим фракциям. Аналогичная ситуация с представителями партии в органах местного самоуправления всех уровней, включая Гагаузию.
Отмечается, что впервые в истории Молдовы суд признает политическую партию объявленной вне закона.
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