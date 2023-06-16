Молдова планирует создать ведомство для борьбы с российской пропагандой

11:20 29 мая Киев, Украина

Глава Молдовы Мая Санду предложила создать в стране орган по борьбе с российской пропагандой под названием «Патриот».

"Миссия Центра "Патриот" будет состоять в координации и реализации государственной политики в области информационной безопасности и обеспечении стратегической коммуникации с целью выявления, предотвращения и борьбы с дезинформацией на национальном уровне. У учреждения будет две основные обязанности: передавать правдивую информацию широкой общественности и обеспечивать постоянный диалог с гражданами, а также сотрудничать со всеми государственными учреждениями в целях продвижения национальных интересов и повышения сопротивляемости нашего общества перед дезинформацией, выявлять, оценивать и бороться с дезинформацией, чтобы устранить риски, создаваемые гибридными угрозами и дезинформацией о национальной безопасности", - пояснила Санду.

По ее словам, россия использует фейки и пропаганду против Молдовы.

"россия не может напасть на нашу страну военным путем, но она постоянно нападает информационно, из-за лжи, пропаганды, дезинформации. День за днем Кремль и преступные группировки проводят гибридные атаки с использованием оружия пропаганды, чтобы посеять ненависть в Республике Молдова , ослабить наше доверие к одному и нашему государству", - добавила она.

Санду убеждена, что план тех, кто запускает фейки и способствует их распространению, состоит в том, чтобы вызвать страх, рознь и достичь своих "мелких целей, потому что танками до нас не добраться".