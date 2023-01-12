Молдова переговорами будет добиваться вывода войск рф из Приднестровья
08:56 12 января Киев, Украина
Молдова
планирует добиваться вывода российских войск из Приднестровья мирным путем.
Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью телеканалу TV8.
"Мы всегда говорили, что нелегальное присутствие российских войск на территории Молдовы является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, которым мы хотим достичь этой цели (вывод войск
рф из региона – ред.) – это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем", – подчеркнул Попеску.
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