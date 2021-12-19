Молдова окончательно отказала скандальному экс-судье Чаусу в предоставлении убежища

20:36 15 Март Киев, Украина

Скандальный экс-судья Николай Чаус, подозреваемый в получении крупных взяток в Украине и скрывавшийся в Кишиневе с 2016 года, получил окончательный отказ в ходатайстве о политическом убежище в Республике Молдова.

Об этом сообщает mold-street.com.

Так, данное решение 3 марта 2021 года приняла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.



Комиссия по контролю файлов Интерпола временно приостановила доступ к информации о розыске бывшего судьи Николая Чауса, однако украинские правоохранители его розыск не прекращали.



Напомним, Чауса обвиняют в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.



Еще в 2017 году антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь сообщал УНН, что Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Чауса.



В 2019 году следователи Государственного бюро расследований проводили обыски в квартире жены судьи-беглеца Николая Чауса.