Молдова обеспокоена возможным вторжением рф

15:19 25 июля Киев, Украина

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что существует опасность вторжения россии после вторжения москвы в соседнюю Украину.

 
Об этом она заявила в интервью CNN, которое транслировалось в воскресенье.
 
"Конечно, мы обеспокоены", - сказала премьер-министр.
 
"Это риск, это пока что гипотетический сценарий, но если военные действия переместятся дальше на юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то, конечно, мы очень волнуемся" - заявила Гаврилица.
 
По словам премьера Молдовы, ее страна не единственная, у которой есть основания для беспокойства из-за вторжения россии.
 
"Это очень сложная ситуация не только для Молдовы, но и для любой маленькой страны, любой страны, которая полагается на основанный на правилах международный порядок", - сказала она.
 
"Если страна может начать войну с захватом территорий без учета, знаете ли, международного права, то в этом смысле никто не застрахован, и я думаю, что многие страны обеспокоены" - заявила Гаврилица.
 
"Молдова является экономически наиболее пострадавшей страной после Украины от этой войны. Мы видим очень высокую инфляцию. Инфляция в июне составила 32 процента", - отметила она.
 
Но премьер-министр сказала, что ее народ благородно переживает кризис, отметив, что ее страна добровольно приняла большое количество беженцев, независимо от цены.
 
"Мы видели, например, в опросах, что даже после приема очень большого количества беженцев, 85 процентов молдован говорят, что они примут больше беженцев, а 50 процентов готовы принимать безусловно, на любое время. Поэтому это делает меня очень оптимистичной по поводу мудрости моего народа", — сказала она.