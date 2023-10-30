Молдова намерена заблокировать 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из рф

18:45 30 октября Киев, Украина

Служба информации и безопасности Молдовы приняла решение о блокировании в стране 31 интернет-портала, из которых 21 управляются из россии.



Об этом сообщил председатель СИБ Александру Мустяця на брифинге, согласно информации от NewsMaker.

"В национальном медиапространстве можно провести параллель между преступной группой Плахотнюка и преступной группой Шора. Их действия в сочетании с гибридным воздействием россии направлены против интересов Молдовы. Сегодняшнее решение, принятое Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям, призвано защитить наше информационное пространство", - подчеркнул глава СИБ.

Ранее Александру Мустяця также объявил о намерении заблокировать шесть телеканалов в Молдове: Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.