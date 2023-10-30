Молдова намерена заблокировать 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из рф

Служба информации и безопасности Молдовы приняла решение о блокировании в стране 31 интернет-портала, из которых 21 управляются из россии.
Об этом сообщил председатель СИБ Александру Мустяця на брифинге, согласно информации от NewsMaker.
Об этом сообщил председатель СИБ Александру Мустяця на брифинге, согласно информации от NewsMaker.
Ранее Александру Мустяця также объявил о намерении заблокировать шесть телеканалов в Молдове: Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.
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