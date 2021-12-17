Молдова на 60 дней ввела режим чрезвычайного положения

Правительство Молдовы приняло решение ввести режим чрезвычайного положения до конца весны из-за эпидемии COVID-19.
Соответствующее решение поддержало парламентское большинство.
Согласно проекту правительства, чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60 дней начиная с 1 апреля, и заканчивая 30 мая включительно. Однако список ограничительных мер пока до конца не согласован, и будет обнародован "в ближайшие дни", а пока парламент дал поручение правительству подготовить его.
В частности, как указано в проекте правительства о режиме ЧП, он подразумевает:
В частности, как указано в проекте правительства о режиме ЧП, он подразумевает:
- установление особого режима въезд и выезд из страны;
- установление особого режима передвижения по территории страны;
- введение карантинного режима и принятие иных обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- установление особого режима работы для всех субъектов;
- запрещение проведения собраний, публичных демонстраций и других массовых акций.
Кроме того, правительство получает больше полномочий.
В Молдове за последние сутки диагностировали коронавирус у 1871 человека, в том числе у 46 медработников. Общее число заразившихся в этой стране увеличилось до 230 241 человека.
В Молдове за последние сутки диагностировали коронавирус у 1871 человека, в том числе у 46 медработников. Общее число заразившихся в этой стране увеличилось до 230 241 человека.
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