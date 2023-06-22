Молдова ликвидировала пророссийскую партию "Шор"

Парламент Молдовы проголосовал за ликвидацию пророссийской партии "Шор" после того, как 19 июня Конституционный суд признал ее неконституционной, но депутаты партии остаются в парламенте независимыми.
Об этом сообщает NewsMaker.
Отмечается, что на заседании 22 июня парламент принял меры по выполнению решения Конституционного суда Молдовы о признании партии "Шор" неконституционной, и проголосовал за ее ликвидацию.
Депутаты из фракции "Шор" сохраняют свои мандаты, но продолжат работу в парламенте как "независимые". При этом им запрещено вступать в другие фракции, а списки запасных кандидатов партии аннулировали.
Также депутатов "Шор" исключили из Постоянного бюро, делегаций в международных организациях и группах дружбы с парламентами других стран.
Напомним, 19 июня Конституционный суд Молдовы вынес решение по запросу правительства страны о проверке конституционности пророссийской партии "Шор" и признали ее неконституционной.
Судьи пришли к выводу, что партия нарушила принципы, прописанные в Конституции Молдовы. Это впервые в истории Молдовы суд признал политическую партию объявленной вне закона.
Об этом сообщает NewsMaker.
Отмечается, что на заседании 22 июня парламент принял меры по выполнению решения Конституционного суда Молдовы о признании партии "Шор" неконституционной, и проголосовал за ее ликвидацию.
Депутаты из фракции "Шор" сохраняют свои мандаты, но продолжат работу в парламенте как "независимые". При этом им запрещено вступать в другие фракции, а списки запасных кандидатов партии аннулировали.
Также депутатов "Шор" исключили из Постоянного бюро, делегаций в международных организациях и группах дружбы с парламентами других стран.
Напомним, 19 июня Конституционный суд Молдовы вынес решение по запросу правительства страны о проверке конституционности пророссийской партии "Шор" и признали ее неконституционной.
Судьи пришли к выводу, что партия нарушила принципы, прописанные в Конституции Молдовы. Это впервые в истории Молдовы суд признал политическую партию объявленной вне закона.
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