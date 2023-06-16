Молдова готова выполнить решение МУС и арестовать путина - Санду

14:59 23 мая Киев, Украина





В интервью телеканалу Euronews Romania ей был задан вопрос о возможности ареста путина по ордеру МУС.



Она также отметила, что в настоящее время Молдове не угрожает военное вторжение со стороны россии благодаря действиям Украины, которая удерживает российскую армию подальше от границы. Однако она подчеркнула, что Президент Молдовы Майя Санду, заявила, что ее страна будет соблюдать решение Международного уголовного суда и арестует российского президента владимира путина, если он приедет в Молдову.В интервью телеканалу Euronews Romania ей был задан вопрос о возможности ареста путина по ордеру МУС.Она также отметила, что в настоящее время Молдове не угрожает военное вторжение со стороны россии благодаря действиям Украины, которая удерживает российскую армию подальше от границы. Однако она подчеркнула, что россия продолжает попытки дестабилизировать Молдову

Мы говорили об этих попытках несколько месяцев назад. К счастью, нашим институтам удалось защитить страну, мы становимся более устойчивыми. Многие годы мы видели, что россия пыталась шантажировать нашу страну, используя энергию», — отметила президент Молдовы.

Она подчеркнула, что впервые с момента обретения независимости Молдова , за исключением Приднестровья, не потребляет российский газ.

«Такое происходит впервые. Это означает, что мы диверсифицируем, что мы не зависим от россии, как это было в течение трех десятилетий. Мы работаем, становимся более выносливыми, но, конечно, нам нужна поддержка. Пропаганда — большая проблема, и она повлияла на наш демократический процесс», — добавила президент.

Однако, по ее словам, часть церкви и некоторые политики являются интересами россии в Республике Молдова. Государственные учреждения принимают необходимые меры, чтобы помешать их усилиям.

«Мы укрепляем наши институты, реформируем наши разведывательные службы, разрабатываем новую стратегию безопасности для страны, чтобы быть уверенными, что наше государство станет достаточно сильным и не позволит таким людям взорвать наше государство», - подчеркнула Санду.

По ее словам, сейчас есть преступная, коррупционная группа, возглавляемая человеком, который осужден за мошенничество в банковской сфере и скрывается сейчас в Израиле.