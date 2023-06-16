Молдова готова выполнить решение МУС и арестовать путина - Санду

Президент Молдовы Майя Санду, заявила, что ее страна будет соблюдать решение Международного уголовного суда и арестует российского президента владимира путина, если он приедет в Молдову.
В интервью телеканалу Euronews Romania ей был задан вопрос о возможности ареста путина по ордеру МУС.
Она также отметила, что в настоящее время Молдове не угрожает военное вторжение со стороны россии благодаря действиям Украины, которая удерживает российскую армию подальше от границы. Однако она подчеркнула, что россия продолжает попытки дестабилизировать Молдову
В интервью телеканалу Euronews Romania ей был задан вопрос о возможности ареста путина по ордеру МУС.
Она также отметила, что в настоящее время Молдове не угрожает военное вторжение со стороны россии благодаря действиям Украины, которая удерживает российскую армию подальше от границы. Однако она подчеркнула, что россия продолжает попытки дестабилизировать Молдову
Она подчеркнула, что впервые с момента обретения независимости Молдова, за исключением Приднестровья, не потребляет российский газ.
Однако, по ее словам, часть церкви и некоторые политики являются интересами россии в Республике Молдова. Государственные учреждения принимают необходимые меры, чтобы помешать их усилиям.
По ее словам, сейчас есть преступная, коррупционная группа, возглавляемая человеком, который осужден за мошенничество в банковской сфере и скрывается сейчас в Израиле.
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