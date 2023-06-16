Молдова достигла энергетической независимости от россии

12:33 18 мая Киев, Украина





Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан на конференции по безопасности в Бухаресте. Молдова , сократившая потребление российского газа после начала полномасштабной войны в Украине, больше не использует голубое топливо или электроэнергию из рф.Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан на конференции по безопасности в Бухаресте.

"Если в начале войны 100% энергии, потребляемой Молдовой, происходили из россии, то сегодня Молдова больше не зависит от энергетических поставок из россии. Страна интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", — сказал Дорин Речан.

Он добавил, что Румыния помогла Молдове справиться с энергетическими вызовами.



16 марта министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что российский концерн "Газпром" не получает деньги за газ , поставляемый в Молдову с декабря прошлого года. По его словам, с того момента все поставленные объемы идут в приднестровский регион по договору о поставках электроэнергии с Молдавской ГРЭС. Но власти Тирасполя продолжают не платить за газ, а россия игнорирует задолженность.



В декабре прошлого года Румыния начала экспортировать газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены.