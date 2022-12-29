Молдавское предприятие договорилось с Румынией об электроэнергии на январь

10:02 29 декабря Киев, Украина

Молдавия в январе 2023 года закупит у Румынии10 процентов необходимой электроэнергии.



Об этом сообщает Newsmaker.



Соглашение предусматривает покупку электроэнергии за 91 евро МВт-ч, как и в предыдущих.



Из Румынии будет поступать по 10 МВт-ч в ночное время и 30 МВт-ч - днем.



В итоге, около 60% необходимых поставок в январе будет предоставлять МГРЭС, расположенная в Приднестровье, около 30% электроэнергии будут производить ТЭЦ и "зеленые" электростанции, и около 10% будут закупать из Румынии.