Молдавское предприятие договорилось с Румынией об электроэнергии на январь

Молдавия в январе 2023 года закупит у Румынии10 процентов необходимой электроэнергии.
Об этом сообщает Newsmaker.
Соглашение предусматривает покупку электроэнергии за 91 евро МВт-ч, как и в предыдущих.
Из Румынии будет поступать по 10 МВт-ч в ночное время и 30 МВт-ч - днем.
В итоге, около 60% необходимых поставок в январе будет предоставлять МГРЭС, расположенная в Приднестровье, около 30% электроэнергии будут производить ТЭЦ и "зеленые" электростанции, и около 10% будут закупать из Румынии.
Об этом сообщает Newsmaker.
Соглашение предусматривает покупку электроэнергии за 91 евро МВт-ч, как и в предыдущих.
Из Румынии будет поступать по 10 МВт-ч в ночное время и 30 МВт-ч - днем.
В итоге, около 60% необходимых поставок в январе будет предоставлять МГРЭС, расположенная в Приднестровье, около 30% электроэнергии будут производить ТЭЦ и "зеленые" электростанции, и около 10% будут закупать из Румынии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии