Молдавские СМИ опубликовали карту дислокации российских военных на территории оккупированного Приднестровья

13:58 17 Февраль Киев, Украина

Журналисты молдавского издания Zonă de securitate , специализирующееся на освещении приднестровской тематики, опубликовали карту, где указаны места дислокации российских военных на территории оккупированного региона.



Zonă de securitate подсчитала, что на неподконтрольном регионе находится около двух тысяч военных, контролируемых Российской Федерацией. Они разысканны в 17 пунктах – в 15 находятся миротворческие войска, которые были введены в Республику после заключения договоренностей с Москвой в 1992 году и еще на двух локациях размещены российские военные Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся в Молдове незаконно входят 82-й и 113-й отдельные мотострелковые батальоны. Вместе с тем авторы подчеркивают, что исследование не включает так называемую приднестровскую армию, которая также дислоцируется в регионе.



В целом, Россия имеет от 400 до 500 военнослужащих в миротворческом контингенте и еще до 1500 военнослужащих в незаконных формированиях ОГРВ.



Военные ОГРВ размещаются в двух локациях вблизи военного состава в Колбасной, вблизи границы с Украиной и непосредственно в Тирасполе.



Военный склад в Колбасной был создан в 1940-х годах в Рыбницком районе вблизи границы с Украиной. В советское время артиллерийский состав боеприпасов № 1.1411 был стратегическим арсеналом Западного военного округа УССР. Большинство боеприпасов хранилось именно здесь после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других стран соцлагеря. В настоящее время в Колбасной хранится около 20 тысяч тонн оружия и боеприпасов.



«В случае взрыва боеприпасов, которые невозможно транспортировать, это приведет к экологической катастрофе. Состав охраняется и находится в распоряжении войск ОГРВ, которые находятся в Молдове незаконно», – говорится в исследовании Zonă de securitate.



Миротворческий контингент находится в следующих локациях:

в селе Гиска размещается трехсторонний пункт миротворческих сил (военные из Молдовы, России и Приднестровья);





двусторонний пункт (военные РФ и Приднестровье) № 7 размещается на территории Дубоссарской ГЭС;





№ 7 размещается на территории Дубоссарской ГЭС; на пересечении населенных пунктов Тигина-Варница, в селе Кочиер, близ города Дубоссары, размещается миротворческий пункт №1, где находятся только военные РФ;





миротворческий мост №1, выходящий на мост через Днестр вблизи населенных пунктов Тигина и Заборы, в составе которого только русские военные;





пост № 11, где находятся военные из Молдовы, РФ и Приднестровья, размещается на выезде на мост через реку Днестр из села Гура-Бакулуй.

Одиннадцатый пост – одна из самых больших дислокаций, где молдавские военные могут пересекаться с представителями сепаратистского режима в Тирасполе.



Еще одна точка поста №11 находится уже по другую сторону Днестра у селения Бычок; в 3 км к северу от населенного пункта Тигина, у города Бендеры находится двусторонний пост (военные из Молдовы и РФ), здесь также находится и Объединенная контрольная комиссия (ОКК), управляющая миротворческим контингентом; в Дубоссарах размещен пункт №4, который в одностороннем порядке контролируют так называемые приднестровские войска.



В состав Объединенной контрольной комиссии (ОКК) входят представители конфликтующих сторон, а также России и Украины. ОКК решает вопросы, связанные с миротворческой операцией и управляет зоной безопасности. Зона безопасности – это территория между подконтрольной частью Молдовы и оккупированным регионом, протяженностью 200 км с севера на юг и 15-20 км – с запада на восток республики. В зону безопасности входит и город Бендеры, находящийся под двойной юрисдикцией – Кишинев и Тирасполь. В Бендерах и размещается штаб-квартира ОКК. Украина состоит из миротворческой миссии военных наблюдателей.