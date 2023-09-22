Молдавские фермеры требуют запретить импорт украинского подсолнечника

10:13 22 сентября Киев, Украина





Информацию об этом распространило агентство NewsMaker.



Ассоциация сельхозпроизводителей "Сила фермеров" подчеркнула, что цены на подсолнечник в Молдове резко упали в последние дни. Молдавские фермеры настаивают на введении запрета на импорт дешевого подсолнечника из Украины до конца текущего года.Информацию об этом распространило агентство NewsMaker.Ассоциация сельхозпроизводителей "Сила фермеров" подчеркнула, что цены на подсолнечник в Молдове резко упали в последние дни.

"За последнюю неделю цены упали на два лея, и теперь трейдеры закупают подсолнечник по 5,5 лея за килограмм", - сообщил исполнительный директор ассоциации Александр Слусар. "Физические лица приобретают подсолнечник по 4,5 лея за 1 кг. Эти цены уже ниже себестоимости, которая оценивается примерно в 7 леев за 1 кг. И хотя 7 леев также считается низкой ценой, она все же предпочтительнее, чем 5,5 лея".



Ассоциация указала на то, что в Румынии закупочная цена подсолнечника составляет 7 леев за 1 кг, а на бирже цена поднимается примерно до 8 леев. Слусар связывает снижение цен в Молдове с намерением крупной компании Transoil, специализирующейся на переработке подсолнечника и экспорте зерна, импортировать большую партию подсолнечника из Украины, где его цена составляет около 5 леев за 1 кг. По его данным, уже было доставлено девять вагонов украинского подсолнечника.

"Сила фермеров" оценивает, что в текущем году в Молдове будет собрано около 700 тысяч тонн подсолнечника. Если власти не предпримут действий, это может повлечь банкротство для многих фермеров.

Ответственные в Министерстве сельского хозяйства Молдовы заявили, что они "не устанавливают цены, а разрабатывают экономическую политику, основанную на принципах рыночной экономики".

Госсекретарь министерства Василий Шарбан отметил: "При обсуждении экспорта и цен в других странах необходимо учитывать дополнительные расходы. Например, стоимость доставки в Констанцу добавляет около 70 долларов за тонну... Мы всегда поддерживали политику сотрудничества между экономическими агентами. Если цены не устраивают, всегда можно обратиться к другим поставщикам", - подчеркнул он.

В то же время, Шарбан опроверг заявления официальных лиц относительно импорта подсолнечника из Украины в Молдову.