Молдавские фермеры требуют запретить импорт украинского подсолнечника

Молдавские фермеры настаивают на введении запрета на импорт дешевого подсолнечника из Украины до конца текущего года.
Информацию об этом распространило агентство NewsMaker.
Ассоциация сельхозпроизводителей "Сила фермеров" подчеркнула, что цены на подсолнечник в Молдове резко упали в последние дни.
Информацию об этом распространило агентство NewsMaker.
Ассоциация сельхозпроизводителей "Сила фермеров" подчеркнула, что цены на подсолнечник в Молдове резко упали в последние дни.
Ассоциация указала на то, что в Румынии закупочная цена подсолнечника составляет 7 леев за 1 кг, а на бирже цена поднимается примерно до 8 леев. Слусар связывает снижение цен в Молдове с намерением крупной компании Transoil, специализирующейся на переработке подсолнечника и экспорте зерна, импортировать большую партию подсолнечника из Украины, где его цена составляет около 5 леев за 1 кг. По его данным, уже было доставлено девять вагонов украинского подсолнечника.
Ответственные в Министерстве сельского хозяйства Молдовы заявили, что они "не устанавливают цены, а разрабатывают экономическую политику, основанную на принципах рыночной экономики".
В то же время, Шарбан опроверг заявления официальных лиц относительно импорта подсолнечника из Украины в Молдову.
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