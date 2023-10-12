МОК принял решение об исключении Олимпийского комитета россии из своего состава

18:26 12 октября Киев, Украина

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о приостановлении членства Олимпийского комитета россии (ОКР). Таким образом, в организации отреагировали на незаконное включение в состав ОКР олимпийских советов с временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице МОК в соцсети X.



В начале октября ОКР принял в свой состав региональные олимпийские комитеты так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Глава национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в ответ обратился в МОК с осуждением действий ОКР, а также сообщил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение Исполнительного комитета 15-17 октября.



Еще перед заседанием Исполнительного комитета МОК в организации приняли решение об отстранении Олимпийского комитета россии. Причину такого решения объяснили нарушением ОКР олимпийской хартии в контексте территориальной целостности Украины.



МОК определил для Олимпийского комитета россии бессрочное отстранение до первого уведомления. А также указал возможные последствия такого решения:

Невозможность выполнения ОКР функций национального олимпийского комитета и получения финансирования от Олимпийского движения.

МОК оставляет за собой право определить возможность участия "нейтральных" спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх 2024 и 2026 годов в соответствии с рекомендациями организации от 28 марта 2023 года.

Несмотря на рекомендации по возвращению к соревнованиям, МОК до сих пор не принял окончательного решения о будущем спортсменов из россии и беларуси на Олимпийских играх в Париже. Соответствующий вопрос может быть рассмотрен именно на заседании Исполнительного комитета 15-17 октября.



При этом в конце марта МОК изменил позицию выступлений российских и белорусских атлетов на международных турнирах, порекомендовав федерациям вернуть представителей этих стран в "нейтральном" статусе.