Модернизированный грузовой Dragon отправился на МКС

06:00 07 декабря Киев, Украина





Ракета вывела на орбиту обновленную версию корабля Dragon. Планируется, что он прибудет на МКС 7 декабря. Там аппарат будет оставаться в течение месяца.



Запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.



В отличие от Dragon Crew, который может вместить на борту до семи членов экипажа или четыре человека и груз, обновленная грузовая версия корабля имеет вдвое больше шкафчиков для хранения научных и исследовательских образцов для транспортировки на Землю и с нее.



Также корабль может сохранять полезную нагрузку в течение всего времени пребывания на МКС как дополнение к лаборатории на станции. Так, четыре груза с питанием будут находиться на корабле в течение всего времени пристыковки.



Кроме этого, грузовая версия корабля может сделать больше поездок: если Dragon Crew был рассчитан на две поездки на МКС и обратно, то новая версия может сделать пять. В воскресенье, 6 декабря SpaceX совершил свою 21 миссию на МКС . С площадки во Флориде стартовала усовершенствованная версия грузового корабля Dragon.Ракета вывела на орбиту обновленную версию корабля Dragon. Планируется, что он прибудет на МКС 7 декабря. Там аппарат будет оставаться в течение месяца.Запуск стал 21-й миссией для кораблей SpaceX и первой для модернизированного грузового корабля компании.В отличие от Dragon Crew, который может вместить на борту до семи членов экипажа или четыре человека и груз, обновленная грузовая версия корабля имеет вдвое больше шкафчиков для хранения научных и исследовательских образцов для транспортировки на Землю и с нее.Также корабль может сохранять полезную нагрузку в течение всего времени пребывания на МКС как дополнение к лаборатории на станции. Так, четыре груза с питанием будут находиться на корабле в течение всего времени пристыковки.Кроме этого, грузовая версия корабля может сделать больше поездок: если Dragon Crew был рассчитан на две поездки на МКС и обратно, то новая версия может сделать пять.



Всего корабль доставит на космическую станцию 2 972 килограмма полезных грузов: принадлежности для экипажа, материалы для научных исследований, экипировку для выхода в космос, аппаратуру и компьютерные ресурсы.



В частности на МКС доставят материалы для исследований бактерий и грибков проекта BioAsteroid, материалы исследований изменений клеток сердечно-сосудистой системы в условиях невесомости (программа Cardinal Heart), образцы для проекта HemoCue, по которому ученые определяют количество лейкоцитов в условиях микрогравитации, материалы для исследования процессов в клетках и тканях головного мозга и тому подобное.