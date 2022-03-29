Мобильным операторам рф рекомендовали отказаться от безлимитных тарифов

13:09 29 марта Киев, Украина

Минцифры РФ разослало мобильным операторам рекомендацию отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях.



Что означает письмо Минцифры с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами, в том числе - ограничить безлимитные тарифные планы?



Компаниям посоветовали сбалансировать объемы потребляемого трафика мобильными абонентами в рамках тарифных планов, в том числе - "предусмотрев разумное сокращение таких объемов".



В переводе на русский это означает талон на интернет. Лимитированный трафик - это возвращение примерно на 15 лет назад.



Идея в следующем: госпропаганда проиграла интернет, и теперь пытается принудительно вернуть население в телевизор.



Лимит трафика в первую очередь ударит по видеоконтенту. Расчет на то, что картинку население снова начнет получать из телевизионных ток-шоу и прочих Воскресных вечеров с однозначной направленностью..