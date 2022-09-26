Мобилизованный застрелил военкома в рф

09:16 26 сентября Киев, Украина

В Иркутской области, четырьмя выстрелами практически в упор, убит военком Усть-Илимского военкомата Александр Елисеев.



Убийца – "частично мобилизованный" Руслан Зинин 1998 г. р., который решил, что лучше пойти в тюрьму, чем погибнуть в Украине.

Свидетели происшествия сообщают, что мужчина зашёл внутрь здания, сказал: "никто не будет воевать" и выстрелил из обреза в военкома. Подстреленный военком после покушения скончался по дороге в больницу.

В ватных телеграмм-каналах уже вовсю обсуждается тема, что убийца военкома в иркутской области – агент украинских спецслужб.