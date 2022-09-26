Мобилизация в рф: у призывников отберут телефоны и отправят на фронт без подготовки

09:03 26 сентября Киев, Украина

Мобилизованным россиянам запретят пользоваться смартфонами, устройства у призывников изымут, будут хранить в установленном месте и выдавать иногда по расписанию.

Об этом сообщили на горячей линии по вопросам мобилизации.



С помощью телефонов призванные на войну россияне могли сообщать родственникам о том, что с ними происходит. Так, мобилизованного в Липецке 45-летнего Андрея Козырева послали «на линию фронта с Донбассом» после всего одного дня обучения. Об этом он сообщил своей жене по телефону.

«Он звонил опять где-то полчаса назад, стоят на плацу, бронежилет и каску выдали», – рассказала жена Козырева Татьяна Доценко.

Повестку ее муж получил 22 сентября в 5 утра, к 7-ми был в военкомате, а около 10:30 его увезли в Белгородскую область. 25 сентября его уже отправили на фронт в 237-й танковый полк, хотя он рядовой, а призвали его как гранатометчика.



Мобилизация в россии проходит с 21 сентября, когда ее объявил президент рф владимир путин. По словам министра обороны сергея шойгу, цель властей – отправить на фронт в Украину 300 000 «резервистов». Однако, как утверждают источники «Новой газеты. Европа» и «Медузы», в засекреченном пункте указа о мобилизации речь идет о призыве 1-1,2 млн человек. В кремле называют это «ложью».



Большинство мобилизованных отправляют в части без медкомиссии, а на фронт – без подготовки. В некоторых случаях не предоставляют даже еду и воду, а также требуют оставить смартфоны, пишет «Агентство» со ссылкой на семь мобилизованных.

«Сказали, что раз вы тут, значит, годны», – описал собеседник ситуацию с медкомиссией в городе Михайловка Волгоградской области, где таким образом призвали около 1 тыс. человек. Также не проходили медкомиссию мобилизованные из Москвы, Чебоксар, Кировской, Свердловской и Сахалинской областей.

На фронт мобилизованные зачастую отправляются без подготовки. В некоторых повестках говорится, что сборы продлятся две недели – с 26 сентября по 10 октября при необходимых двух месяцах. Но есть случаи, когда отправляют воевать без подготовки. Например, 45-летнего мужчину из Москвы с полигона в подмосковном Алабино «сразу же» отправили в Белгородскую область.



Россияне призывного возраста бегут от мобилизации: за четыре дня страну покинула 261 тыс. мужчин, пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента. Такая цифра значится в последней справке ФСБ.

«Атмосфера в АП такая, что силовики и минобороны смогут убедить путина закрыть выезд, пока не поздно», – говорит источник.

Решение о закрытии границ путин может принять после проведения «референдумов» на оккупированных территориях Украины, которые закончатся 28 сентября. По данным «Верстки», уже 30 сентября президент готовится обратиться к Федеральному собранию, на котором он объявит об аннексии Херсона, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины по образцу Крыма в 2014 году. Сразу после этого есть вероятность, что он объявит военное положение, говорят источники, близкие к кремлю.