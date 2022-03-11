МКС: пакетик с чаем помог установить место утечки воздуха

20:20 15 Октябрь Киев, Украина

Космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что возможно найдено место утечки воздуха на Международной космической станции, в этом помог обычный пакетик чая.

“Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки (воздуха за борт МКС) . Мы распределили пакетик чая (в российском модуле „Звезда“) перед закрытием переходной камеры. У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки”, — сказал Иванишин.

Чайный пакетик направился в сторону аппаратуры широкополосной системы связи.



Центр управления полетами предложил космонавтам заклеить возможное место утечки скотчем, “как появится время и будет возможность”. Ранее в октябре космонавты уже заклеивали скотчем все сварочные швы на станции, но это не помогло.



Новый экипаж МКС, прибывший 14 октября, собирался доставить на станцию дополнительное оборудование для поиска места утечки, а также модернизированный герметический материал, который позволит ее устранить.



Добавим, небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. За год скорость утечки выросла в пять раз — с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность, и по несколько дней оставался в российском сегменте станции. В “Роскосмосе” считают, что утечка не угрожает жизни космонавтов.



Сейчас на МКС находятся шестеро человек: российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.



