МКС: пакетик с чаем помог установить место утечки воздуха

Космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что возможно найдено место утечки воздуха на Международной космической станции, в этом помог обычный пакетик чая.
Чайный пакетик направился в сторону аппаратуры широкополосной системы связи.
Центр управления полетами предложил космонавтам заклеить возможное место утечки скотчем, “как появится время и будет возможность”. Ранее в октябре космонавты уже заклеивали скотчем все сварочные швы на станции, но это не помогло.
Новый экипаж МКС, прибывший 14 октября, собирался доставить на станцию дополнительное оборудование для поиска места утечки, а также модернизированный герметический материал, который позволит ее устранить.
Добавим, небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. За год скорость утечки выросла в пять раз — с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность, и по несколько дней оставался в российском сегменте станции. В “Роскосмосе” считают, что утечка не угрожает жизни космонавтов.
Сейчас на МКС находятся шестеро человек: российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Кристофер Кэссиди.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии