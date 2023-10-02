Миссия ООН прибыла в Карабах для изучения гуманитарной ситуации в регионе

10:26 02 октября Киев, Украина

Впервые за почти 30 лет представители миссии ООН получили доступ к Нагорному Карабаху, пишет азербайджанская служба "Голоса Америки".

Представители миссии побывали в азербайджанском городе Агдам и отправились в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Ханкенди. Позже под руководством постоянного координатора ООН в Азербайджане миссия проехала по дороге Ханкенди-Лачин и посетила пункт пропуска Лачин на границе с Арменией.

"Команда будет пытаться оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные потребности людей, которые остаются и выезжающих. Цель миссии — ознакомиться с ситуацией на месте и узнать о гуманитарных потребностях жителей", – отметил спикер.

Официальные учреждения Азербайджана пока не комментируют визит миссии ООН.



Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети X (бывший Twitter) написал, что гуманитарная реакция и помощь, не допускающая дискриминации и предвзятости, должна быть главным принципом гуманности.

"Позитивным показателем является то, что международное сообщество помогает мирным армянам Карабахского региона Азербайджана, которые, кстати, добровольно решили поехать в Армению и имеют армянские паспорта. Но еще миллион азербайджанских внутренне перемещенных лиц и беженцев, подвергшихся кровавой этнической чистке в результате 30- годовой оккупации Армении, сталкиваются с полным игнорированием, дискриминацией и выборочным отношением международного сообщества. Равное отношение … в гуманитарной помощи имеет решающее значение независимо от этнического происхождения, расы и религии", – написал Хикмет Гаджиев.

По данным правительства Армении, более 100 тысяч армян покинули Карабах после завершения 24-часовой военной операции Азербайджана в Карабахском регионе.