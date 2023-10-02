Миссия ООН прибыла в Карабах для изучения гуманитарной ситуации в регионе
10:26 02 октября Киев, Украина
Впервые за почти 30 лет представители миссии ООН получили доступ к Нагорному Карабаху, пишет азербайджанская служба "Голоса Америки".
Представители миссии побывали в азербайджанском городе Агдам и отправились в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Ханкенди. Позже под руководством постоянного координатора ООН в Азербайджане миссия проехала по дороге Ханкенди-Лачин и посетила пункт пропуска Лачин на границе с Арменией.
"Команда будет пытаться оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные потребности людей, которые остаются и выезжающих. Цель миссии — ознакомиться с ситуацией на месте и узнать о гуманитарных потребностях жителей", – отметил спикер.
Официальные учреждения Азербайджана пока не комментируют визит миссии ООН.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети X (бывший Twitter) написал, что гуманитарная реакция и помощь, не допускающая дискриминации и предвзятости, должна быть главным принципом гуманности.
"Позитивным показателем является то, что международное сообщество помогает мирным армянам Карабахского региона Азербайджана, которые, кстати, добровольно решили поехать в Армению и имеют армянские паспорта. Но еще миллион азербайджанских внутренне перемещенных лиц и беженцев, подвергшихся кровавой этнической чистке в результате 30- годовой оккупации Армении, сталкиваются с полным игнорированием, дискриминацией и выборочным отношением международного сообщества. Равное отношение … в гуманитарной помощи имеет решающее значение независимо от этнического происхождения, расы и религии", – написал Хикмет Гаджиев.
По данным правительства Армении, более 100 тысяч армян покинули Карабах после завершения 24-часовой военной операции Азербайджана в Карабахском регионе.
"Люди голодны, устали и нуждаются в немедленной помощи", – высказал в соцсетях свое мнение о ситуации в регионе глава агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
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