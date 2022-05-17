Миссия «Хаябуса-2»: Япония получила образцы грунта с астероида

18:36 15 декабря Киев, Украина

Японская миссия по доставке космического груза успешно завершена, это стало вторым в истории случаем, когда человечество удалось получить образцы грунта с поверхности астероида

Капсула зонда «Хаябуса-2» с образцами астероида приземлилась в Австралии, аэрокосмическое агентство страны заявило об обнаружении в капсуле космического аппарата «Хаябуса-2», образцов, взятых на астероиде Рюгу.



Об этом пишет журнал Nature, 15 декабря.



Эти материалы могут помочь науке понять обстоятельства ранней эволюции планет и возникновения воды на Земле, поскольку астероиды — это остатки «строительных материалов» Солнечной системы.





Капсула приземлилась в Австралии 6 декабря, ее оперативно нашли и доставили в Японию. До раскрытия капсулы ученые вообще не были уверены, что найдут внутри хоть что-то, но их надежды не были напрасными — они получили темную астероидную пыль и камни.

Образцы с астероида внутри «чистые», поскольку не взаимодействовали с атмосферой Земли и все время находились в герметичной капсуле, защищенные от любого космического излучения, сообщает BBC. Вместе с ними ученые получили и астероидный газ.

«Образцы содержат ценный астероидный материал, который даст ученым ключевую информацию о формировании Солнечной системы», — заявили в Комплексе дальней космической связи Канберры, участвующем в миссии космического аппарата.

Ученые Японского аэрокосмического агентства планируют исследовать полученные материалы, изучить их состав и структуру. 10% этого материала отправят в следующем году специалистам из NASA в обмен на образцы с астероида Бенну, которые доставят на Землю в конце 2023 года. Еще 15% предоставят для международного изучения, а остаток законсервируют для будущих исследований.

«Хаябуса-2» собирал образцы в течение полутора лет, зондируя небесное тело диаметром в менее чем один километр. Рюгу относится к астероидам класса C, богатым углеродом и сохраняющим органические минералы, образованные по меньшей мере 4,6 млрд лет назад.

Ученые надеются выяснить с помощью полученных образцов, каким образом Земля стала покрыта водой — пока считается, что это вещество вместе с другими, необходимыми для возникновения жизни, было получено от астероидов и других небесных тел из отдаленных участков Солнечной системы. Также японские исследователи надеются найти в материалах с Рюгу органику, похожую на земную.



«Хаябуса-2» теперь начнет свое 11-летнее путешествие к следующему астероиду — 1998 KY26. «Встреча» между ними состоится в 2031 году.



«Хаябуса-2» — это модификация аппарата «Сокол», который первым в истории прислал на Землю образцы с космического объекта, не считая Луны. Его запустили с космодрома на японском острове Танэгасима в 2014 году, чтобы собрать пробы на астероиде Рюгу, по которым ученые могли бы проверить теорию о распространении жизни во Вселенной.

5 декабря «Хаябуса-2» отправил на Землю капсулу

Японский зонд «Хаябуса-2» отправляет на Землю капсулу с образцами астероида Рюгу

с образцами с астероида Рюгу, который находится в 300 млн км от Земли. Пробы брались с помощью подрыва спецбомбы.