Мировые соцсети защищают учетные записи афганцев после захвата власти "Талибаном"

08:30 20 августа Киев, Украина

После бегства из захваченного талибами Афганистана люди не чувствуют себя в безопасности. В современном мире любую личность можно отследить с помощью социальных сетей в интернете. Facebook, Twitter и LinkedIn приняли меры по защите учетных записей афганцев, чтобы защитить их от преследования "Талибаном". Об этом сегодня, 20 августа, сообщило агентство Reuters.

В частности, Facebook временно лишил пользователей возможности просматривать или искать списки друзей учетных записей в Афганистане. Компания запустила "инструмент в один клик" для пользователей в Афганистане, чтобы заблокировать их аккаунты - таким образом, те, кто не является их друзьями в соцсети, не смогут видеть их сообщения в ленте новостей или делиться фотографиями их профиля.

В свою очередь Twitter Inc заявил, что поддерживает связь с партнерами из гражданского общества для оказания поддержки группам в стране и сотрудничает с Архивом Интернета, чтобы ускорить прямые запросы на удаление архивных твитов. Если люди не могут получить доступ к аккаунтам, содержащим информацию, которая может подвергнуть их риску, компания может приостановить работу аккаунтов, пока пользователи не получат к ним доступ и не смогут удалить контент.

Также Twitter отслеживает аккаунты, связанные с правительственными организациями, и может приостановить их работу, пока не получит дополнительную информацию для подтверждения личности.

Наконец, в LinkedIn заявили, что временно скрыли связи своих пользователей в Афганистане, чтобы другие пользователи не могли их видеть.

Отметим, что правозащитники обеспокоены тем, что талибы могут использовать онлайн-платформы для отслеживания цифровой истории афганцев или их социальных связей. Тысячи афганцев, включая ученых, журналистов и правозащитников, подвергаются серьезному риску репрессий со стороны талибов, подчеркнули в Amnesty International.