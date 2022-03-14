Мировые промышленные гиганты массово покидают российский рынок

12:23 14 марта Киев, Украина

Еще несколько промышленных гигантов из разных отраслей производства заявили о прекращении работы в России.

Швейцарская компания Burckhardt Compression, один из ведущих мировых производителей промышленных поршневых компрессоров, не будет принимать новые заказы из России.

«С большой тревогой и ужасом Burckhardt Compression наблюдала за новостями о конфликте между Россией и Украиной... В среднем в течение многих лет примерно 2-5% продаж Burckhardt Compression приходилось на Россию», – отметили в компании.

Японская компания Ricoh , специализирующаяся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, заявила о приостановке поставок в РФ.

«Сейчас Украина и близлежащие территории сталкиваются с серьезным гуманитарным кризисом. Многие люди, включая мирных жителей, погибли или были вынуждены эвакуироваться за границу. Ricoh Group глубоко расстроена этими трагическими событиями и выражает глубокие соболезнования жертвам», – говорится в заявлении компании .

Тайваньская компания Asus разработает план, как эвакуировать свой персонал и бизнес в России. Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа, которую цитирует Reuters, заявила, что Тайвань «поддерживает другие демократии» и принял меры против России, а Asus «в целом будет заботиться о своей репутации».

Японская транснациональная компания Bridgestone останавливает производство в России, а также все новые инвестиции и поставки в страну-агрессора.

«Мы решили приостановить нашу производственную деятельность в России до дальнейшего уведомления. Решение вступит в силу в следующую пятницу, 18 марта, после необходимых подготовительных мер. Компания также решила заморозить какие-либо новые инвестиции и немедленно прекратить экспорт в Россию», – сообщил производитель.

Более того, Bridgestone пожертвовала 1 миллион евро Красному Кресту, в дополнение к 2,5 млн евро, пожертвованным управлению ООН по делам беженцев для поддержки украинцев.

Кроме того, немецкая компания Bosch прекратила поставки бытовой техники и комплектующих из Европейского Союза в Российскую Федерацию и начала процесс остановки производства на двух заводах в Санкт-Петербурге, сообщил соучредитель monobank Дмитрий Дубилет со ссылкой на Bosch Home Ukraine. 