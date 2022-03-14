Мировые промышленные гиганты массово покидают российский рынок

Еще несколько промышленных гигантов из разных отраслей производства заявили о прекращении работы в России.
Швейцарская компания Burckhardt Compression, один из ведущих мировых производителей промышленных поршневых компрессоров, не будет принимать новые заказы из России.
«С большой тревогой и ужасом Burckhardt Compression наблюдала за новостями о конфликте между Россией и Украиной... В среднем в течение многих лет примерно 2-5% продаж Burckhardt Compression приходилось на Россию», – отметили в компании.
Японская компания Ricoh , специализирующаяся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, заявила о приостановке поставок в РФ.
«Сейчас Украина и близлежащие территории сталкиваются с серьезным гуманитарным кризисом. Многие люди, включая мирных жителей, погибли или были вынуждены эвакуироваться за границу. Ricoh Group глубоко расстроена этими трагическими событиями и выражает глубокие соболезнования жертвам», – говорится в заявлении компании .
Тайваньская компания Asus разработает план, как эвакуировать свой персонал и бизнес в России. Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа, которую цитирует Reuters, заявила, что Тайвань «поддерживает другие демократии» и принял меры против России, а Asus «в целом будет заботиться о своей репутации».
Японская транснациональная компания Bridgestone останавливает производство в России, а также все новые инвестиции и поставки в страну-агрессора.
«Мы решили приостановить нашу производственную деятельность в России до дальнейшего уведомления. Решение вступит в силу в следующую пятницу, 18 марта, после необходимых подготовительных мер. Компания также решила заморозить какие-либо новые инвестиции и немедленно прекратить экспорт в Россию», – сообщил производитель.
Более того, Bridgestone пожертвовала 1 миллион евро Красному Кресту, в дополнение к 2,5 млн евро, пожертвованным управлению ООН по делам беженцев для поддержки украинцев.
Кроме того, немецкая компания Bosch прекратила поставки бытовой техники и комплектующих из Европейского Союза в Российскую Федерацию и начала процесс остановки производства на двух заводах в Санкт-Петербурге, сообщил соучредитель monobank Дмитрий Дубилет со ссылкой на Bosch Home Ukraine.
Швейцарская компания Burckhardt Compression, один из ведущих мировых производителей промышленных поршневых компрессоров, не будет принимать новые заказы из России.
«С большой тревогой и ужасом Burckhardt Compression наблюдала за новостями о конфликте между Россией и Украиной... В среднем в течение многих лет примерно 2-5% продаж Burckhardt Compression приходилось на Россию», – отметили в компании.
Японская компания Ricoh , специализирующаяся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, заявила о приостановке поставок в РФ.
«Сейчас Украина и близлежащие территории сталкиваются с серьезным гуманитарным кризисом. Многие люди, включая мирных жителей, погибли или были вынуждены эвакуироваться за границу. Ricoh Group глубоко расстроена этими трагическими событиями и выражает глубокие соболезнования жертвам», – говорится в заявлении компании .
Тайваньская компания Asus разработает план, как эвакуировать свой персонал и бизнес в России. Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа, которую цитирует Reuters, заявила, что Тайвань «поддерживает другие демократии» и принял меры против России, а Asus «в целом будет заботиться о своей репутации».
Японская транснациональная компания Bridgestone останавливает производство в России, а также все новые инвестиции и поставки в страну-агрессора.
«Мы решили приостановить нашу производственную деятельность в России до дальнейшего уведомления. Решение вступит в силу в следующую пятницу, 18 марта, после необходимых подготовительных мер. Компания также решила заморозить какие-либо новые инвестиции и немедленно прекратить экспорт в Россию», – сообщил производитель.
Более того, Bridgestone пожертвовала 1 миллион евро Красному Кресту, в дополнение к 2,5 млн евро, пожертвованным управлению ООН по делам беженцев для поддержки украинцев.
Кроме того, немецкая компания Bosch прекратила поставки бытовой техники и комплектующих из Европейского Союза в Российскую Федерацию и начала процесс остановки производства на двух заводах в Санкт-Петербурге, сообщил соучредитель monobank Дмитрий Дубилет со ссылкой на Bosch Home Ukraine.
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