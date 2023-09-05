Мировые цены на нефть поднялись до многомесячных максимумов

Ограниченность поставок, напряженности между россией и Украиной в Черноморском регионе, а также сокращение добычи Саудовской Аравией, повлияли на мировые цены на нефть.
Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 10 августа.
Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в октябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $88 за баррель впервые с 27 января. По данным биржи, к 10:30 по киевскому времени, цена Brent росла на 0,63% - до $88,06 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставками в сентябре рос на 0,52% - до $84,72 за баррель.
Известно, что крупнейший экспортер Саудовской Аравии планирует продолжить свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки еще в месяц, включая сентябрь. россия также заявила, что сократит экспорт нефти на 300 тыс баррелей в сутки в сентябре.
Также рынок ожидает июльского индекса потребительских цен (ИПЦ) из США, который будет опубликован в четверг и который должен стать ориентиром для будущей монетарной политики Федеральной резервной системы.
Наблюдатели за рынком ожидают, что ИПЦ США продемонстрирует незначительное ускорение в годовом исчислении, в то время как в месячном измерении потребительские цены вырастут на 0,2%, что соответствует темпам роста в июне.
"Сегодня инвесторы в нефть будут внимательно следить за индексом инфляции в США, который, как ожидается, отразит небольшое восстановление, что, вероятно, вызовет опасения по поводу дальнейшего повышения ставок", – отмечает старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.
На фоне роста цен на нефть, запасы сырой нефти в США выросли на 5,9 млн баррелей за последнюю неделю до 445,6 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 0,6 млн баррелей.
Также рынок ожидает июльского индекса потребительских цен (ИПЦ) из США, который будет опубликован в четверг и который должен стать ориентиром для будущей монетарной политики Федеральной резервной системы.
Наблюдатели за рынком ожидают, что ИПЦ США продемонстрирует незначительное ускорение в годовом исчислении, в то время как в месячном измерении потребительские цены вырастут на 0,2%, что соответствует темпам роста в июне.
"Сегодня инвесторы в нефть будут внимательно следить за индексом инфляции в США, который, как ожидается, отразит небольшое восстановление, что, вероятно, вызовет опасения по поводу дальнейшего повышения ставок", – отмечает старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.
На фоне роста цен на нефть, запасы сырой нефти в США выросли на 5,9 млн баррелей за последнюю неделю до 445,6 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 0,6 млн баррелей.
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