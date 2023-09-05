Мировые цены на нефть поднялись до многомесячных максимумов

12:22 10 августа Киев, Украина

Ограниченность поставок, напряженности между россией и Украиной в Черноморском регионе, а также сокращение добычи Саудовской Аравией, повлияли на мировые цены на нефть

Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 10 августа.

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в октябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $88 за баррель впервые с 27 января. По данным биржи, к 10:30 по киевскому времени, цена Brent росла на 0,63% - до $88,06 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставками в сентябре рос на 0,52% - до $84,72 за баррель.

"Цены на нефть поддерживаются беспокойством по поводу ограниченности поставок, поскольку напряженность между россией и Украиной в Черноморском регионе может угрожать поставкам российской нефти, в дополнение к длительному сокращению добычи Саудовской Аравией", – пишет агентство Reuters .