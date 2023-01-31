Мировые центробанки закупили наибольший объем золота с 1967 года

19:05 31 января Киев, Украина





Всего в прошлом году общий мировой спрос на Мировые центральные банки в 2022 году купили 1 136 тонн золота на общую сумму почти 70 млрд долларов. Это наибольший объем с 1967 года, сообщает Reuters во вторник, 31 января.Всего в прошлом году общий мировой спрос на золото составил 4 741 тонну, что на 18% больше, чем в 2021 году, и является самым высоким с 2011 года.

"Эти данные подчеркивают изменение отношения к золоту с 1990-х и 2000-х годов, когда центральные банки, особенно в Западной Европе, которые обладают большим количеством слитков, продавали сотни тонн в год", – пишет агентство.



После финансового кризиса 2008-2009 годов европейские банки прекратили продажи золота, а все больше стран с развивающейся экономикой, как Турция, Индия и россия, его начали закупать.



Центральные банки "любят" золото, потому что оно, как ожидается, сохранит свою стоимость в "неспокойные времена", и, в отличие от валюты и облигаций, не зависит ни от одного эмитента или правительства.



Золото позволяет центральным банкам диверсифицировать активы, такие как Казначейские обязательства США (облигации) и долларовые купюры.



В то же время во Всемирном совете по золоту (WGC) прогнозируют, что покупка золота центральными банками в 2023 году вряд ли достигнет уровня 2022 года.