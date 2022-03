Мировой интернет дал сбой - крупные проблемы в работе сайтов CNN, New York Times, Amazon, GitHub

15:53 08 Июнь Киев, Украина

Сегодня ведущие социальные сети и сайты крупнейших международных СМИ массово жаловались на перебои в работе интернета . О проблемах заявили такие сервисы как Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Также масштабные сбои были в работе сайтов CNN, New York Times, Amazon , GitHub.



Об этом сообщает Guardian.



В частности, проблемы возникали с сайтами Amazon и Reddit, а также с интернет-версиями крупных американских и британских СМИ, таких как телеканала CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent.



По данным пользователей, не открывался и сайт британского правительства.



При попытке открыть вышеперечисленные сайты возникало сообщение об ошибке 503, что указывает на проблемы с сервером.



Телерадиокорпорация BBC в свою очередь сообщает, что этот инцидент может быть связан с провайдером облачных вычислений Fastly, который поддерживает многие крупные сайты.



В настоящее время вышеупомянутые сайты СМИ открываются, однако некоторые работают медленно. Удалось ли полностью устранить проблему, пока не сообщается.



Продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор рассказал, что глобальный сбой мирового интернета связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly — из-за него огромное количество сайтов выдает ошибку 503. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.