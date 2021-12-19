Мир встал на защиту демократии в Беларуси: акции протеста против режима Лукашенко прошли во многих городах мира

В защиту белорусской оппозиции и против самопровозглашенного президентства Александра Лукашенка, в Беларуси, Украине, Литве, Южной Корее и других странах мира прошли акции протеста.
Об этом сообщает Радыё Свабода.
Так, акции прошли в столице Беларуси Минске: в районе Сухарево - женский марш, в микрорайоне Серебрянка демонстранты прошли с дымовыми шашками, скандируя "Лукашенко в автозаке". Небольшие акции также прошли в других городах столичного региона.
Кроме того, сторонники белорусской оппозиции также провели перформанс в Южной Корее и акцию солидарности в Варшаве, Гданьске и Вроцлаве.
В Вильнюсе лидер оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в акции с требованием освободить ее мужа Сергея Тихановского и других политических заключенных.
Акции солидарности также прошли в Киеве и Львове.
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