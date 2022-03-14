Мир не признает российских специалистов и их дипломы

11:57 14 марта Киев, Украина

Ассоциация по развитию бизнес-школ AACSB совместно с другими ассоциациями не будет признавать дипломы образования, выданные российскими высшими учебными заведениями.



«Мы глубоко озабочены стремительно нарастающим гуманитарным кризисом, возникшим вследствие российского вторжения в Украину, и мы полны решимости поддерживать наши украинские бизнес-школы и их сотрудников, преподавателей и студентов в их защите своего образа жизни и суверенитета».