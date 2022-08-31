Мир между Китаем и США за счет сдачи россии - Фейгин

Китай договорился с Соединенными Штатами Америки о судьбе российской федерации.
Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в ходе беседы с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
Он напомнил, что на полях саммита G20 должны состояться переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином.
По его мнению, россия стоит на пороге того, что ее никто не будет брать в расчет в этом треугольнике.
В ответ Арестович напомнил, как в начале войны весь мир гадал, удастся ли россии перетянуть Китай на свою сторону.
Ранее директор Института мировой политики объяснил, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции.
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