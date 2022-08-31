Мир между Китаем и США за счет сдачи россии - Фейгин

Китай договорился с Соединенными Штатами Америки о судьбе российской федерации.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в ходе беседы с советником главы Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Он напомнил, что на полях саммита G20 должны состояться переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином.

"Байден за два дня до визита Нэнси Пелоси на Тайвань позвонил Си Цзиньпину и, на мой личный взгляд, они обо всем договорились... Скажите, за чей счет, как говорится, будет праздник? Что может предложить Байден и на что может согласиться в качестве бонуса Си? По-моему, вывод очевиден. Ответ такой: это будет россия. Все будет делаться за счет россии", - сказал правозащитник.

По его мнению, россия стоит на пороге того, что ее никто не будет брать в расчет в этом треугольнике.

В ответ Арестович напомнил, как в начале войны весь мир гадал, удастся ли россии перетянуть Китай на свою сторону.

"Все, как ты говоришь, только сумма этих уступок и их направление будут еще более огорчительными для кремля, чем они могли подумать... Они (США и Китай) передоговорятся о новой архитектуре мироустройства. И в нем путинскому режиму просто не будет места", - отметил Арестович.

Ранее директор Института мировой политики объяснил, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции.