Глава Минобороны Китая заявил о готовности китайской армии отстаивать единство страны

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с лидером Пентагона заявил, что ответственность за состояние двусторонних отношений лежит на США. Также он предупредил Ллойда Остина о готовности армии Китая отстаивать единство страны.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Китая.
Вэй Фэнхэ сказал, что решение ситуации с Тайванем - "личное дело китайского народа, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться", и что тайваньский вопрос является "непреодолимой красной линией" в отношениях с США.
Министр отметил, что армия КНР "обладает мощью, смелостью и уверенностью в способности решительно защитить единство родины" и выразил надежду, что США "будут способствовать возвращению китайско-американских отношений в русло здорового и стабильного развития".
Остин ответил, что США привержены политике "одного Китая", но призвал власти КНР "воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня"
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Китая.
Вэй Фэнхэ сказал, что решение ситуации с Тайванем - "личное дело китайского народа, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться", и что тайваньский вопрос является "непреодолимой красной линией" в отношениях с США.
Министр отметил, что армия КНР "обладает мощью, смелостью и уверенностью в способности решительно защитить единство родины" и выразил надежду, что США "будут способствовать возвращению китайско-американских отношений в русло здорового и стабильного развития".
Остин ответил, что США привержены политике "одного Китая", но призвал власти КНР "воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня"
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