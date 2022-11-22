Глава Минобороны Китая заявил о готовности китайской армии отстаивать единство страны

14:30 22 ноября Киев, Украина

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с лидером Пентагона заявил, что ответственность за состояние двусторонних отношений лежит на США. Также он предупредил Ллойда Остина о готовности армии Китая отстаивать единство страны.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Китая.

Вэй Фэнхэ сказал, что решение ситуации с Тайванем - "личное дело китайского народа, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться", и что тайваньский вопрос является "непреодолимой красной линией" в отношениях с США.

Министр отметил, что армия КНР "обладает мощью, смелостью и уверенностью в способности решительно защитить единство родины" и выразил надежду, что США "будут способствовать возвращению китайско-американских отношений в русло здорового и стабильного развития".

Остин ответил, что США привержены политике "одного Китая", но призвал власти КНР "воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня"