Минздрав внес Турцию в красную зону

19:31 18 декабря Киев, Украина

С сегодняшнего дня в красной зоне появились новые страны, это: Турция, Дания, Латвия, Эстония, Босния и Герцоговина.

Об этом 18 декабря сообщил на своем сайте Минздрав Украины.

На сегодняшний день в красной зоне находится 47 стран.



В зеленой зоне — Албания, Египет, Доминиканская Республика и ОАЭ, всего 146 стран.



После возвращения из стран красной зоны нужно уйти на самоизоляцию с приложением Дій вдома или сдать ПЦР-тест и получить негативный результат.



Большинство стран мира закрыли свои границы для иностранцев в марте из-за пандемии коронавируса. С ослаблением карантинных мер страны начали восстанавливать авиасообщение, однако границы открыли не для всех. Закрытым для украинцев остается Европейский Союз.