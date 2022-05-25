Минздрав внес Турцию в красную зону

С сегодняшнего дня в красной зоне появились новые страны, это: Турция, Дания, Латвия, Эстония, Босния и Герцоговина.
Об этом 18 декабря сообщил на своем сайте Минздрав Украины.
На сегодняшний день в красной зоне находится 47 стран.
В зеленой зоне — Албания, Египет, Доминиканская Республика и ОАЭ, всего 146 стран.
После возвращения из стран красной зоны нужно уйти на самоизоляцию с приложением Дій вдома или сдать ПЦР-тест и получить негативный результат.
Большинство стран мира закрыли свои границы для иностранцев в марте из-за пандемии коронавируса. С ослаблением карантинных мер страны начали восстанавливать авиасообщение, однако границы открыли не для всех. Закрытым для украинцев остается Европейский Союз.
В зеленой зоне — Албания, Египет, Доминиканская Республика и ОАЭ, всего 146 стран.
После возвращения из стран красной зоны нужно уйти на самоизоляцию с приложением Дій вдома или сдать ПЦР-тест и получить негативный результат.
Большинство стран мира закрыли свои границы для иностранцев в марте из-за пандемии коронавируса. С ослаблением карантинных мер страны начали восстанавливать авиасообщение, однако границы открыли не для всех. Закрытым для украинцев остается Европейский Союз.
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