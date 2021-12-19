Минздрав Польши вводит частичный локдаун

13:17 12 Март Киев, Украина

Высокие показатели суточных приростов в последние дни, заставили польское правительство пересмотреть свое отношение к введению локдауна в некоторых воеводствах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Он также отметил, что наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Варминско-Мазурском и Поморском воеводствах, там уже действует строгий карантин.

Ограничения будут действовать с 15 по 28 марта. Запрещают работу фитнес-клубов, спортзалов, саун, соляриев, казино, гостиниц, бассейнов, горнолыжных курортов и других развлекательных заведений.

В ТРЦ позволят работать продовольственным магазинам, аптекам, киоскам с прессой, книжным магазинам, зоомагазинам, оптикам, прачечным и банковским отделениям.

В последнее время распространение коронавируса в Польше приобретает угрожающий характер, 11 марта в стране подтвердили более 20 тыс. случаев заражения Covid-19.

В Польше больных коронавирусом будут выявлять собаки, обученные кинологами Государственной налоговой службы.

Служебные собаки будут выявлять инфицированных по запаху.