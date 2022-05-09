Минздрав Польши рассказал о сроках вакцинации

Вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краско отметил, что в ближайшее время, возможно уже в январе, польское население начнет массовую вакцинацию от коронавируса. Минздрав страны ожидает точную дату поставки вакцин от Европейского агентства по лекарственным средствам.
Об этом в среду, 9 декабря сообщает "Польское радио".
Он отметил, что точная дата получения вакцин будет зависеть от даты их утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам и от поставок производителей.
Он отметил, что точная дата получения вакцин будет зависеть от даты их утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам и от поставок производителей.
Он добавил, что одними из первых вакцинируют также старшее население. Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации.
В Минздраве Польше убеждают, что вакцины будут безопасными.
Однако он предупреждает, что правило находиться в масках в публичных местах сохранится. Кроме того, его должны будут соблюдать и вакцинированные люди.
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