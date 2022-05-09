Минздрав Польши рассказал о сроках вакцинации

08:29 10 декабря Киев, Украина

Вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краско отметил, что в ближайшее время, возможно уже в январе, польское население начнет массовую вакцинацию от коронавируса. Минздрав страны ожидает точную дату поставки вакцин от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Об этом в среду, 9 декабря сообщает "Польское радио".



Он отметил, что точная дата получения вакцин будет зависеть от даты их утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам и от поставок производителей.

"На так называемом нулевом этапе надо вакцинировать прежде всего медицинский персонал", - сказал Краско.

Он добавил, что одними из первых вакцинируют также старшее население. Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации.



В Минздраве Польше убеждают, что вакцины будут безопасными.

"Все процедуры, которые нужно соблюдать во время производства вакцин с точки зрения их эффективности, безопасности и качества, были сохранены. Все три клинические этапы испытаний вакцины были также пройдены. Эти вакцины прошли такую же процедуру, как и прививки от гриппа", - добавил Краско.

Однако он предупреждает, что правило находиться в масках в публичных местах сохранится. Кроме того, его должны будут соблюдать и вакцинированные люди.