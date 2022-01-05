Минздрав Грузии подвергся хакерской атаке. Похищена информация.

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Об этом в четверг, 3 сентября, сообщило информагентство Новости-Грузия со ссылкой на МВД Грузии.



Хакеры похитили медицинскую документацию и важную информацию о борьбе с эпидемией



Часть этих данных оказалась в открытом доступе. При этом вместе с настоящими незаконно добытыми документами на одном из зарубежных сайтов размещены фальшивые данные, утверждают в МВД Грузии.



По мнению ведомства, таким образом киберпреступники хотят запугать общественность. Центральный офис, а так же подразделения Министерства здравоохранения Грузии, подверглись хакерской атаке, в результате чего были украдена важная информация.Об этом в четверг, 3 сентября, сообщило информагентство Новости-Грузия со ссылкой на МВД Грузии.Хакеры похитили медицинскую документацию и важную информацию о борьбе с эпидемией коронавируса из базы данных Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.Часть этих данных оказалась в открытом доступе. При этом вместе с настоящими незаконно добытыми документами на одном из зарубежных сайтов размещены фальшивые данные, утверждают в МВД Грузии.По мнению ведомства, таким образом киберпреступники хотят запугать общественность.

"Согласно полученным на данном этапе доказательствам, кибератака была осуществлена спецслужбой одного из иностранных государств", - отметили в МВД Грузии.

Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара, известный как лаборатория Лугара, находится в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси. Центр был открыт по американской правительственной программе для исследования биологических угроз. Правительство США выделило на проект в Грузии $350 млн.



Лаборатория входит в систему Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии и подчиняется Минздраву.



Российские СМИ со дня открытия Центра Лугара в 2011 году утверждают, что там создают химическое или биологическое оружие, а также штаммы опасных вирусов. Такие же обвинения озвучивались российскими официальными лицами.