Минюст США подал в суд на Маска из-за его "приказов, угрожающих безопасности данных" на Twitter

Министерство юстиции США подало в суд на Илона Маска из-за его "приказов, угрожающих безопасности данных" пользователей социальной сети Twitter. Данная информация появилась в публичном юридическом заявлении.
Согласно американским СМИ, Федеральная торговая комиссия при расследовании выявила "хаотическую обстановку в компании", что вызвало серьезные вопросы о том, соблюдал ли Илон Маск, а также другие руководители требования, предъявляемые к компании X Corp. и каким образом они их соблюдали. Об этом подробно сообщает газета The Washington Post.
Напомним, что в мае 2022 года, перед покупкой Илоном Маском акций Twitter, компания была вынуждена уплатить штраф в размере 150 миллионов долларов. Этот штраф был наложен на соцсеть за нарушение соглашения о конфиденциальности, заключенного еще в 2011 году. Соглашение запрещало вводить в заблуждение пользователей относительно того, как Twitter использовал их персональные данные.
Компанию обвиняли в том, что с мая 2013 года по сентябрь 2019 года она систематически вводила пользователей в заблуждение относительно целей использования их данных.
Согласно американским СМИ, Федеральная торговая комиссия при расследовании выявила "хаотическую обстановку в компании", что вызвало серьезные вопросы о том, соблюдал ли Илон Маск, а также другие руководители требования, предъявляемые к компании X Corp. и каким образом они их соблюдали. Об этом подробно сообщает газета The Washington Post.
Напомним, что в мае 2022 года, перед покупкой Илоном Маском акций Twitter, компания была вынуждена уплатить штраф в размере 150 миллионов долларов. Этот штраф был наложен на соцсеть за нарушение соглашения о конфиденциальности, заключенного еще в 2011 году. Соглашение запрещало вводить в заблуждение пользователей относительно того, как Twitter использовал их персональные данные.
Компанию обвиняли в том, что с мая 2013 года по сентябрь 2019 года она систематически вводила пользователей в заблуждение относительно целей использования их данных.
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